“تعليم جازان” يكرّم طالبا ساعد زملاءه وأقاربه على التسجيل في “مدرستي”

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، طالبا ساعد 45 من زملائه وأقاربه على التجسيل في منصة “مدرستي” التعليمية.

وزار أبو هادي مدرسة دحيقة متوسطة وثانوية، وأشاد بالطالب فارس موسى مقري، وأعرب عن فخره بمبادرته في مساعدة من حوله، وقال إنها “تعد مثالاً يحتذى به وتقدم للميدان التربوي نموذجاً في حب الوطن وغرس روح العمل التطوعي الذي ينعكس إيجابياً على مستقبل الأجيال التعليمية”.

وأعرب أبو هادي عن فخره بمبادرة الطالب، مؤكداً أن الوطن ينتظر “فارس” كأحد المبدعين الذين سيحققون رؤيته الطموحة.

وقال فارس إن حبه وشغفه واهتمامه بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات ودعم أسرته ومعلميه شجعه على تنمية قدراته تقنياً في التعامل مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات، مبيناً أن فكرة مساعدته لزملائه وأقاربه في التسجيل في منصة مدرستي أتت بعد معرفته أن عدداً منهم لم يستطيعوا التسجيل في المنصة.

وأضاف فارس: هذه المبادرة جاءت من رغبة ذاتية في أن استثمر المعرفة التي لديّ لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم خاصة أن بلادنا لم تقصر في توفير التعليم لنا وينبغي على الجميع تقديم ما يستطيع للمساهمة في بناء الوطن وخدمة أبنائه.

وعبر قائد المدرسة الأستاذ حسن فقيه عن اعتزازه بفارس كنموذج متميز لطلاب وطالبات تعليم جازان، والذي ساهم بتسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة من زملائه بالمدرسة وأقاربه وقريباته، مشيداً بروح الطالب المتميزة حيث تزداد سعادته كلما ساعد طالبا أو طالبة.