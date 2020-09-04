تقارير: عدد ضحايا كورونا في إيران تجاوز الـ98 ألفًا

أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 410 مدن في إيران تجاوز 98600 شخص، وهو ما يعادل أضعاف الأرقام التي أعلنتها الحكومة.

وقالت المنظمة إن عدد ضحايا الفيروس في محافظة خراسان رضوي 7029 شخصًا، وفي خوزستان 6572، وفي مازندران 4776، وفي لرستان 4330، وفي كيلان 4082، وفي سيستان وبلوجستان 3069، وفي فارس 2764، وفي كرمانشاه 2336، وفي كرمان 1573، وفي مركزي 1283، وفي سمنان 1272، وفي اردبيل 1202، وفي زنجان 944، وفي خراسان الجنوبية 567 شخصًا.

ونددت المنظمة بـ”مزاعم” الرئيس الإيراني، حسب روحاني، والذي قال أمس: “اجتزنا الموجة الأولى لكورونا أفضل من الدول الأخرى! وفي الموجة الثانية برأينا نخطو الخطوات النهائية وأتمنى أن تكون محافظاتنا بسلامة”.