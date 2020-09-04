“الاستثمار”: 506 رخصة استثمار أجنبي خلال النصف الأول من 2020

أعلنت وزارة الاستثمار أن عدد رخص الاستثمارات الأجنبية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من عام 2020 بلغ 506، مقارنة ﺑ586 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع عدد رخص الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الربع الأول 2020 بنسبة 20% لتبلغ 350 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت تراجعا بـ47% في الربع الثاني 2020 ليصل إلى 156 رخصة، مسجلا أول انخاض ربعي منذ 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الثاني 2020 أن حركة النشاط الاستثماري شهدت تباطؤا خلال الفترة الماضية نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأنشطة الإستثمارية محليا وعالميا.

وأضافت أن تأثير الأزمة بلغ ذروته في شهري أبريل ومايو، في حين أخذت معدلات النمو في الإزدهار مرة أخرى في شهر يونيو الماضي.