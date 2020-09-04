كورونا في أمريكا: 6.1 ملايين إصابة و186 ألف وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 6.149.265 ملايين، فيما وصلت الوفيات إلى 186754 وفق أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وحسب الإحصاء الصادر الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي الخميس، ارتفعت الوفيات والإصابات بعد تسجيل 37780 إصابة جديدة، 1085 وفاة.

ولا تزال أن نيويورك الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 32976، ما يزيد عن حصيلة الوفيات في فرنسا وإسبانيا.

وتسبق نيويورك بعدد الوفيات ولايات نيوجيرسي، وكاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ 725943، تليها تكساس، ثم فلوريدا، فنيويورك.