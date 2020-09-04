شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج بطرق غير نظامية #عاجل

أعلن الأمن العام عن تمكن شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين.

وقال حساب الأمن العام، عبر تويتر، إن التنظيم مكون من 9 أشخاص، و3 من الجنسية السورية، و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الباكستانية وشخص من الجنسية التركية.

وأوضح أن العنيين امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة بلغت 1,036,182 ريالا.

وأكد الأمن العام أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.