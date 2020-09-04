تركيا: ماكرون “جن جنونه” أمام تطورات سوريا وليبيا وشرق المتوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “جن جنونه” أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، بسبب السياسات المتعارضة في سوريا وليبيا ونزاع تركيا مع اليونان بشأن موارد الطاقة، وتبادل الجانبان الانتقادات اللاذعة في الأسابيع الأخيرة.

وتتهم أنقرة باريس بتقديم الدعم السياسي لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في مواجهة حكومة الوفاق.

وكادت تركيا وفرنسا أن تدخلا في مواجهة في يونيو/حزيران بعد أن حاولت سفينة حربية فرنسية تفتيش سفينة تركية للتأكد من الامتثال لحظر الأمم المتحدة توريد أسلحة لليبيا.

ولم يصدر تعليق بعد من قصر الإليزيه أو وزارة الخارجية الفرنسية على تصريحات جاويش أوغلو.

ودعمت فرنسا اليونان في شرق البحر المتوسط حيث انضمت إلى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط نزاع يوناني تركي على السيادة في مناطق تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وقال “لا داعي لمثل هذا السلوك الهستيري من جانب فرنسا، هذا يجعلها مثار سخرية. نحن بلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي”.