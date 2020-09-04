تبلغ قيمته 830 مليون دولار.. والد ميسي يقول إن الشرط الجزائي لم يعد ساريا

نشر والد ليونيل ميسي خطابا أرسله إلى رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يفند فيه ادعاءات الرابطة بضرورة دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو (830 مليون دولار) في حال رغبة اللاعب في الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى فريق آخر.

وأصر ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، أنه يستطيع الرحيل في انتقال مجاني بينما أكد برشلونة، مدعوما من رابطة الدوري الإسباني، أنه يجب دفع الشرط الجزائي أولا.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني بيانا يوم الأحد وقالت فيه إن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة، بعد أيام من إعلان اللاعب المفاجئ برغبته في الرحيل قبل انطلاق الموسم الجديد، وبعد ساعات من الغياب عن الفحوص الطبية التقليدية قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وقالت الرابطة إن السبيل الوحيد لرحيل ميسي يتعلق بضرورة دفع 700 مليون يورو لكن خورخي ميسي أرسل خطابا إلى خافيير تيباس رئيس الرابطة وأكد أن هذا البند لم يعد ساريا.

وكتب خورخي ميسي في خطاب نشره بمواقع التواصل الاجتماعي “لا نعرف أي عقد قاموا بتحليله وعلى أي أساس توصلوا إلى وجود شرط جزائي في حال رغبة اللاعب في فسخ التعاقد من جانب واحد بعد موسم 2019-2020”.

وأضاف في إشارة إلى الشرط الجزائي “هذا نتيجة لخطأ واضح من جانبكم.. هذا الشرط لا يسري عندما يتقرر فسخ العقد من جانب اللاعب بعد نهاية موسم 2019-2020 الرياضي”.

وتابع “من الواضح أن التعويض البالغ 700 مليون يورو، والذي كان منصوصا عليه في البند السابق… لا ينطبق على الإطلاق”.