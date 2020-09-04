آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات تصل إلى 26,3 مليون

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، بلغ عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد 26 مليون و 333573 حالة على مستوى العالم اعتبارا من اليوم في، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، في وفاة 869306 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة.