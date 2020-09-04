ميسي يعلن استمراره مع برشلونة

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه باق في برشلونة الإسباني لموسم إضافي، وذلك بشكل رسمي يقطع به كل الشكوك التي صاحبت المراسلات التي دارت بينه وبين النادي حين أبلغهم برغبته في الرحيل.

وقال ميسي: “عندما أعربت عن رغبتي بالرحيل لزوجتي كان الأمر عبارة عن حالة من الدراما. كل العائلة بدأت بالبكاء، أولادي لم يرغبوا بالرحيل عن برشلونة. ولكني كنت أخبر النادي والرئيس بأنني أريد الرحيل طيلة العام الماضي.”

واضاف ميسي:” لقد أردت الذهاب لأنني فكرت في عيش آخر لحظات مسيرتي بسعادة، في الآونة الأخيرة لم أجد هذا الأمر في النادي وسنحت لي الفرصة لمغادرة برشلونة عدة مرات و كسب أموال أكثر مما كنت عليه في برشلونة.”

جاء هذا في تصريحات مطولة للاعب مع موقع جول الإسباني، أماط فيها اللثام عن كل الأمور التي حدثت خلال الآونة الأخيرة.