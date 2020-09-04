مكافحة المخدرات تحبط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قرص “إمفيتامين”

تمكنت مكافحة المخدرات من إحباط مخطط لتهريب أكثر من 16 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة‬⁩ بالتمرير عبر عدد من دول الجوار ‏حيث تم القبض على مستقبليها وهما (مقيمان من الجنسية اليمنية والهندية) في ⁧‫ميناء جدة الإسلامي‬⁩.

وقد قامت مكافحة المخدرات بضربة استباقية ضبطت من خلالها أكثر من ١٦ مليون قرص أمفيتامين إلى المملكة، بعد تمريرها عبر عددمن دول الجوار، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص).

‏⁧‫وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن رجال المكافحة يقومون بأعمال جبارة وجليلة للتصدي لهذه الفئة المجرمة التي تستهدف المملكةوشبابها وأنهم يقفون لهم بالمرصاد وإيقاع أشد العقوبات بحق مرتكيبيها حتى يكونوا عبرةً لغيرهم ولكل من تسول له نفسه الإقدام على مثلهذه الأعمال الإجرامية.