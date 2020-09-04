مليون ريال لكل نادٍ سعودي مشارك في دوري أبطال آسيا

وجه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل ناد سعودي مشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة والبالغة مليونين و600 ألف ريال.

وتستأنف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر الجاري بنظام التجمع، وذلك وفقاً لقرار الاتحاد الآسيوي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك أندية الهلال والنصر والتعاون والأهلي في النسخة الحالية والتي ستستأنف منافساتها في غرب القارة من دور المجموعات، وحتى الدور قبل النهائي بنظام البطولة المجمعة التي تستضيفها العاصمة القطرية، في 14 سبتمبر الحالي.

وتأتي هذه المبادرة كدعم للأندية السعودية المشاركة وتحفيزاً لها لخوض غمار البطولة القارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم المستويات المشرفة والمتميزة التي تعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

يذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا توقفت منافساتها منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.