إغلاق منشأتين تجاريتين خالفتا البروتوكولات الوقائية بأجياد مكة

‏⁧‫واصلت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية أجياد الفرعية الجولات الميدانية والرقابية على المنشآت التجارية.

أسفر عن هذه الجولات إغلاق منشأتين تجارية خالفت البروتوكولات الوقائية ومصادرة وإتلاف 275 كغم مواد غذائيةفاسدة وضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية وإزالة لوحات إعلانية مخالفة.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من تقيدالمحلات التجارية والخدمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التي تساهم بالحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.