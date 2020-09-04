إغلاق منشأتين تجاريتين خالفتا البروتوكولات الوقائية بأجياد مكة

واصلت وكالة البلديات متمثلة في بلدية أجياد الفرعية الجولات الميدانية والرقابية على المنشآت التجارية.
أسفر عن هذه الجولات إغلاق منشأتين تجارية خالفت البروتوكولات الوقائية ومصادرة وإتلاف 275 كغم مواد غذائيةفاسدة وضبط 3 عمال يحملون شهادات صحية منتهية وإزالة لوحات إعلانية مخالفة.
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من تقيدالمحلات التجارية والخدمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التي تساهم بالحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.