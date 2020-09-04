عاجل… #مجلس_الوزراء: هذه حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.

تفاصيل القرار:

قرار رقم (10) وتاريخ 6-1-1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22533 وتاريخ 6-4-1441هـ،المشتملة على

برقية وزارة الداخلية رقم 22483 وتاريخ 24-6-1438هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10-5-1406هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (321) وتاريخ 21-7-1422هـ، ورقم (1149) وتاريخ 22-8-1439هـ، ورقم (411) وتاريخ 3-3-1440هـ، ورقم (893) وتاريخ 2-7-1441هـ، ورقم (1343) وتاريخ 1-11-1441هـ، والمذكرة رقم (412) وتاريخ 3-3-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-39/ 41/د) وتاريخ 11-11-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8447) وتاريخ 22-12-1441هـ .

يقرر:

الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء