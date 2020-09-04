تفاصيل الجولة 29.. #الهلال يهدد رقم #النصر القياسي

أقيمت 8 مباريات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ضمن منافسات الجولة 29، حسم التعادل مواجهة وحيدة منها بينما تمكنت 7 فرق من تحقيق الانتصار.

وتتبقى جولة وحيدة على انتهاء الدوري الذي نجح الهلال في حسم لقبه خلال الأسبوع الثامن والعشرين.

الأهلي وأبها

انتصر أبها على الأهلي اليوم بهدفين مقابل هدف، تقدم أبها على الأهلي بهدفٍ أحرزه اللاعب سعد بقير من ركلة جزاء في الدقيقة 32، ونجح عبد الله تارمين لاعب الأهلي في الدقيقة 80 من إدراك التعادل.

واستطاع سعد بقير لاعب أبها تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بالشوط الثاني ليتقدم على الأهلي 2-1 في الوقت القاتل.

الفتح والتعاون

فاز الفتح على التعاون بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نجح ميتشيل دي فريدي لاعب الفتح في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ضمك والاتفاق

خسر الاتفاق من نظيره ضمك بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب محمد بن فهد.

تقدم ضمك عن طريق إيمليو زيلايا في الدقيقة 21، بينما أحرز زميله محمد محسن حرزان الهدف الثاني في الدقيقة 63.

الهلال والوحدة

سحق الهلال نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل هيمنته على الدوري الذي حسم لقبه منذ الجولة الماضية.

سجل بافيمتمبي جوميز مهاجم الهلال الهدف الأول في الدقيقة 16، ثم عزز زميله لاعب الوسط محمد كنو تقدم الزعيم في الدقيقة 56.

وتمكن الوحدة من تسجيل هدفٍ وحيد في المباراة في الدقيقة 79، لكن الهلال لم يصمت طويلًا وأحرز الهدف الثالث له والأخير في اللقاء قبل انتهاء الوقت الأصلي بـ5 دقائق.

وأصبح الهلال على بعد نقطة واحدة من معادلة الرقم القياسي للنصر في الموسم الماضي، بالوصول إلى النقطة 70، كأكثر الأندية حصدًا للنقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري.

الفيحاء والعدالة

حقق الفيحاء فوزًا ثمينًا على نظيره العدالة بهدفين دون رد، في لقاء الهروب من قاع جدول ترتيب الدوري.

تقدم الفيحاء على العدالة بهدفٍ أحرزه علي المزيدي في مرماه بالخطأ وذلك في الدقيقة السادسة عشر.

وعزز الفيحاء تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب صامويل اوسو في الدقيقة 56.

الرائد والفيصلي

تقدم الفيحاء بهدفٍ أحرزه محمد فوزير من ركلة جزاء في الدقيقة 15 ثم تعادل الفيصلي عن طريق لاعبه أوجوستو من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 22.

وانتصر الرائد في الوقت القاتل، بعدما تمكن لاعبه ارنود سوتشين من تسجيل هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

الاتحاد والنصر

استطاع المغربي عبد الرزاق حمد الله أن يسجل هدف التقدم للنصر في الدقيقة الرابعة ثم نجح الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 11.

الشباب والحزم

نجح الشباب في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق اللاعب كريستيان خوانكا، وودع الحزم البطولة.