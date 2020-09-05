الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق شرق المملكة.. وسحب كثيفة في الوسط

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكثافة من السحب على مناطق الرياض والقصيم وحائل، فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

وأشار تقرير الهيئة صباح اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.