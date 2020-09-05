البرازيل: 50 ألف إصابة بـ #كورونا بيومٍ واحد.. والمكسيك: 6200

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​.

وفي المكسيك، ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و522 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 623090 إصابة و66851 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.