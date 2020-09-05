روسيا تتوقع “تعافيًا متواضعًا” لأسعار النفط حتى نهاية 2021

فيما توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاعًا تدريجيا في سعر النفط، خلال الشهور المقبلة، ليصل متوسط سعره العالمي إلى 65 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يتوقع ارتفاعا أكثر تواضعًا، يتراوح ما بين 50 و55 دولارا للبرميل.

وقال نوفاك: أتوقع تعافيًا أقل، وتقلبات أكثر في سوق النفط العالمي.

وبحسب غولدمان ساكس، فإن المخزونات العالمية من النفط ستبدأ في العودة إلى وضعها الطبيعي، وينتهي الأمر بتراجع سوق النفط بحلول الصيف المقبل”.

وقال نوفاك إن الانتعاش المستقبلي سيكون أبطأ بكثير، وليس الاتجاه السريع الذي لاحظناه في الأشهر القليلة الأولى. لافتا إلى تغيرات ملحوظة في سلوك المستهلكين، وانخفاض رحلات العمل والتحول إلى المؤتمرات الرقمية والعمل من المنزل، وكل ذلك يقلل من السفر وبالتالي الطلب على النفط.