أسعار النفط الخام تهبط وتتجه لخسارة أسبوعية

هبطت أسعار النفط بحوالي 3% الجمعة 4 سبتمبر، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5%، إلى 42.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 2.7%، إلى 40.25 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب انخفاض 4.5% على أساس أسبوعي، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لخسارة 6.3%.

تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في أغسطس آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4% في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8% ، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأميركية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.

وقدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.

بدأت أوبك في أغسطس آب تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وفقا لمسح أجرته رويترز.