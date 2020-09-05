أسعار الذهب تتراجع و1922.71 دولار ثمناً للأوقية

انخفض الذهب ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أميركية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2%.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4% إلى 1922.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 1457 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1927.30 دولار.

صعد مؤشر الدولار 0.5%، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل أبريل نيسان، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات زيادة الوظائف غير الزراعية 1.371 مليون وظيفة في أغسطس آب. وهبط معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 26.51 دولار للأونصة، وهي متراجعة 3.6% منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4% ليسجل 2275.85 دولار.