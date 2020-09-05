السلمي: الأب غير ملزمٍ بالإنفاق إلى أبنائه بعد بلوغهم سن الرشد

قال أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، إن الأب ليس ملزماً بالإنفاق على أبنائه بعد بلوغهم سن الرشد.

وقال الشيخ السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الآباء ملزمون وجوباً بالإنفاق على أولادهم ما داموا صغاراً، أما إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على العمل والإنفاق على أنفسهم، فإنه لا يجب على الأب الإنفاق عليهم، وذلك وفقاً لرأي جمهور أهل العلم.

ولفت إلى وجود اختلاف في الرأي بين المذهب الحنبلي والشافعي، حيث يرى الحنابلة أنه يجب على الأب الإنفاق على الأولاد الكبار ما داموا عاطلين عن العمل، فيما يرى الشافعية وبعض المالكية أن الأبناء الكبار إذا كانت بهم عاهة فيجب على الأب الإنفاق عليهم، أما إذا كانوا كباراً وقادرين على العمل فإنه لا يجب الإنفاق عليهم.