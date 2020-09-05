مفاجأة.. اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” ينجح في علاج #كورونا “دون آثار جانبية خطرة”

نجح اللقاح الروسي المعروف باسم “سبوتنيك-5” في تكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة لفيروس “كورونا المستجد”.

ونشرت دورية “ذا لانسيت” الطبية، اليوم الجمعة، تقريرا حول تجارب اللقاح، وهو ما أشادت به روسيا، ووصفته بأنه رد على المنتقدين.

وقالت “ذا لانسيت” إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو الماضيين، وشارك فيهما 76 شخصًا، تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجسامًا مضادة لـفيروس “كورونا المستجد”، دون آثار جانبية خطيرة.

وأوضحت الدورية أن “التجربتين اللتين استغرقتا 42 يومًا، وشملتا 38 بالغًا سليمًا؛ لم تُظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة”.

يشار إلى أن روسيا أصدرت ترخيصًا باستخدام اللقاح، الذي يُعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس، وهي أول دولة تقدم على ذلك، وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.

وتأتي هذه النتائج بعد أن كان بعض الخبراء الغربيين قد حذروا من استخدامه قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليًّا.