بعد هجوم جماهيري.. أمرابط يبرر إلقاءه قميص “النصر”: كنتُ بحالة قلق رهيبة #مرابط_يرمي_تيشرت_النصر

في تصرف غير محسوب، ألقى المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، قميص فريقه على الأرض، في نهاية ختام مباراته مع الاتحاد، أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ما أثار غضبا جماهيريا، وانتقادات كثيرة.

وتعادل النصر والاتحاد بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل جولة من نهاية المسابقة التي يتوج بها الهلال بعدما حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية.

ودشَّنت الجماهير عبر “تويتر” وسم “مرابط_يرمي_تيشيرت_النصر” للإعلان عن غضبها من تصرف النجم المغربي، ليرد اللاعب عبر “تويتر” أيضا، قائلا: “جمهور النصر العالمي الغالي، انا كمنتمي لهذا الكيان الكبير أحترق عندما أشعر بإصابة خوفًا من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصًا ببطولة اسيا وهو حلمنا جميعنا”. وتابع: “لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت بحاله قلق رهيبة، ولا يمثل وضع التيشيرت بالصورة التي يتم تداولها بشكل مؤسف”.