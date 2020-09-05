86 ألف حالة جديدة.. الهند تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بـ #كورونا

أعلنت الهند أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا لديها تجاوز الأربعة ملايين بعد زيادة قياسية، اليوم السبت، لتصبح ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وكشفت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت 86432 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، وهو رقم قياسي للإصابات اليومية على مستوى العالم، وفق وكالة رويترز.

وتأتي القفزة في حالات الإصابة التي تجاوزت الأربعة ملايين حالة بعد 13 يوماً فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة، في تسارع حاد للإصابات مقارنة بمدة تتجاوز 100 يوم قبل تسجيل المليون حالة السابقة.

وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذنحو شهر مع سعي حكومة ناريندرا مودي لفتح الأنشطة التجارية إنعاشاً لاقتصاد يعاني من انكماش حاد.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 في الهند بأكثر من ألف لتصل إلى 69561 شخصاً اليوم السبت.