“الطاقة الذرية”: نشاط إيراني مكثف في تخصيب اليورانيوم

كشفت وكالة “أسوشييتد برس” عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد أن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في انتهاك للاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى عام 2015.

وجاء في التقرير الذي وزعته وكالة الطاقة الذرية على الدول الأعضاء “خزّنت إيران حتى تاريخ 25 أغسطس 2105.4 كيلوغرامات (2.32 طن) من اليورانيوم منخفض التخصيب، ارتفاعا من 1571.6 كيلوغراما (1.73 طن)، تم الإبلاغ عنه آخر مرة في 20 مارس الفائت”.

ويتجاوز هذا عشرة أمثال الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوجرام الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015 والذي انتهكته إيران ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن إيران تقوم بالتخصيب بدرجة نقاء انشطارية تصل إلى 4.5%، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق والبالغ 3.67% لكنها لا تزال أقل بكثير من 20% قبل الاتفاق. وتعتبر درجة النقاء عند نحو 90% هي درجة تطوير الأسلحة المناسبة لصنع قنبلة ذرية.

وذكر تقرير آخر للوكالة الذرية أن إيران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش موقع، وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.