منافس إردوغان يطلق حزبًا جديدًا: علينا إنقاذ تركيا من “حكم الرجل الواحد”

أطلق المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة في تركيا محرم إنجه حزبا جديدا منفصلاً عن “حزب الشعب الجمهوري”، داعياً إلى إسقاط ما وصفه بـ “حكم الرجل الواحد” في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إنجه لأنصاره في احتفال أقيم أمس لإطلاق “حركة الوطن”، في بلدة سيفاس بأنطاليا: “ليس محكوما على تركيا أن تُدار من قبل حزب الرجل الواحد نريد أن نرى أملاً في نهاية النفق من أجل مستقبل أفضل”.

يذكر أن إنجه كان خسر انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل حصول أردوغان على أكثر من 52 بالمئة.

وتردد اسم الرجل بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية بعد أن سرت أنباء حول عزمه إطلاق حزب معارض جديد بعيدا عن “حزب الشعب الجمهوري” إثر خلافات مع رئيسه كمال كليغدار أوغلو، أدت إلى تهميشه.

يشار إلى أن كمال كليغدار أوغلو، كان هاجم بدوره أمس سياسات الحكومة التركية برئاسة أردوغان، سواء داخليا، محملها المسؤولية عن تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، وتأجيج صراعات شرق المتوسط، وتدهور علاقة تركيا مع جميع جيرانها.