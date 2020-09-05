نصائح للمعلمين من “الأمن السيبراني” لتعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب

قدم المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مجموعة من النصائح للمعلمين والمعلمات، تهدف لتعزيز الوعي الأمني لدى الطلاب خلال متابعتهم العملية التعليمية عن بعد.

ودعا المركز المعلمين والمعلمات لتنبيه الطلاب بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجرائم المعلوماتية من تحرش وابتزاز ومواقع مشبوهة.

وشدد على ضرورة تشجيع الطلاب على استخدام التقنية بحذر، وتوضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة أن يتحدث المعلم للطلاب عن التنمر الإلكتروني، وعلى تقديم مكافآت للطلاب على التصرفات التقنية الصحيحة التي يقومون بها.