“الأرصاد”: تقلبات جوية على مناطق الرياض ومكة والمدينة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحدوث تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة وفي مقدمتها منطقة الرياض وتشمل رياح نشطة وأتربة مثارة على من المحافظات ومنها السليل وعفيف ووادي الدواسر، وكذلك منطقة المدينة المنورة وتشمل الحناكية والمهد.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد، بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات وميسان, والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.