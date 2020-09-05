آخر تطورات #كورونا عالميا.. الموجة الثانية تعرض النظام الصحي في إسبانيا لامتحان قاس

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تنشط رافعات الجيش قرب مطار مدريد بلا توقف. ففي هذا المكان يفترض أن يتم إنجاز بناء “مستشفى الأوبئة” في نوفمبر، لكن موجة ثانية من وباء كوفيد-19 اخذت تعرض النظام الصحي لامتحان قاس.

على طول الطريق السريعة، تخلف عشرات الشاحنات سحابة من الغبار مصدرها أرض خلاء مترامية ينشط فيها 400 عامل على مدار الساعة منذ يوليو. ولا تتوقف شاحنات خلط الخرسانة عن العمل وتخرج أنابيب كميات من الاسمنت فيما تتناثر شرارات من آلات التلحيم.

ويقول أليخو ميراندو المدير العام للبنى التحتية الصحية في منطقة مدريد، التي كانت في الربيع الأكثر تضررا بالوباء، مبتسما “قبل شهرين لم يكن هناك أي شيء هنا”.

سيتمكن مستشفى ازابيل زندال الملقب “مستشفى الأوبئة” الضخم الممتد على مساحة 45 ألف متر مربع والممول من الحكومة الاقليمية بمبلغ “يتجاوز 50 مليون يورو”، من استقبال أكثر من ألف مريض خلال الأزمات الصحية.