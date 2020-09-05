بحضور وزير النقل.. أمير القصيم يدشن 6 مشاريع تنموية بتكلفة 800 مليون ريال غدا

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر, غدًا الأحد, ستة مشاريع تنموية تابعة لوزارة النقل بالمنطقة بقيمة تزيد على 800 مليون ريال.

وأشار مدير فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري، إلى أن المشاريع التي سيتم تدشينها تشمل الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بمدينة بريدة, وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة, وطريق الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة, والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله “الخماسية” بمدينة بريدة, وتقاطع طريق الدرعية “مع طريق عنيزة البدائع بمحافظة عنيزة, وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس دخنه بمحافظة الرس.

وقدم “الشمري”، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة وحرصه لكل ما يخدم العمل التنموي في قطاع النقل بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.