سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع «ضاحية الملك عبدالله» بجيزان… وإتاحة فلل العرض لمستفيدي “سكني”

أعلن مشروع “ضاحية الملك عبدالله” ضمن مشاريع برنامج “سكني” في مدينة جيران، عن اكتمال حجز أكثر من 75% من الوحدات السكنية للمرحلة الاولى، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم منها وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز شمال مدينة جيزان وعلى بعد 15 كم من جامعة جازان، و23 كم عن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من كافة المرافق؛ إذ يقع داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تتجاوز 16 كم عن المعهد الصناعي الثانوي وكلية طب الأسنان بجامعة جازان، وبمسافة لا تتجاوز الـ17 كم عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر وبالقرب من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة صرح التقنية – المطور الرئيس للمشروع – والرئيس التنفيذي لشركة ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري – المسوق الحصري للمشروع – المهندس صلاح بن سالم الغامدي، أن مشروع ضاحية الملك عبدالله هو أحد نتائج استراتيجية وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج “شراكات”، والذي يهدف الى عمل شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات الاسرة السعودية بأسعار تنافسية مدعومة ومنفذة وفق مواصفات خاصة لضمان أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن المشروع يمتد على مساحة اكثر من 4 ملايين م2، ويوفر عدد 4170 فيلا متنوعة من 4 نماذج ذات مساحات ومواصفات عدة تتناسب مع مختلف الأذواق، وأسعار مناسبة تبدأ من 537 ألف ريال، مع تقديم كافة الضمانات على جودة البناء بإشراف هندسي، كما يوفر المشروع جميع خدمات البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من خدمات صحيّة وتعليمية وترفيهية وتجارية وغيرها، إلى جانب الحدائق والمسطّحات الخضراء في سبيل توفير جودة حياة متكاملة للمواطنين.

وكشف الغامدي عن أن تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع والبالغ عددها 1236 فيلا خلال شهر يونيو من العام 2021، كما يجري العمل على فتح المراحل الأخرى من المشروع لتمكين مستفيدي الدعم السكني من أهالي منطقة جازان لحجز وحداتهم السكنية ضمن المشروع.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع “ضاحية الملك عبدالله” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق «سكني» أو على الرابط www.sakani.housing.sa، وذلك في إطار استمرار البرنامج في جهوده لتسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشهد المشروع حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب انجاز مُتقدمة ضمن مشروعين تحت الإنشاء يُنفذان في منطقة جازان وتوفر نحو 5 آلاف وحدة متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، وذلك استمراراً لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.