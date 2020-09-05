هيئة_تقويم_التعليم_والتدريب تطلق خطة البرامج التدريبية السنوية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق خطتها السنوية للبرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2020م/2021م بعنوان “التقويم السنوي للتنمية المهنية”.

وتتضمن الخطة إقامة برامج تدريبية تدعم رؤيتها الهادفة إلى تعزيز جودة وكفاءة التعليم والتدريب في المملكة، وتستكمل برامجها التنفيذية.