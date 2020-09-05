فيديو وحشي.. عناصر من حماس يعتدون على أسرة فلسطينية

تداولت وسائل إعلام وحسابات فلسطينية، السبت، فيديو قيل إنه لعناصر من شرطة حركة حماس يعتدون فيه على افارد من عائلة فلسطينية بطريقة وحشية طالت النساء والأطفال في خانيونس.

وقال المعلقون على الفيديو إن عناصر حماس اعتدوا على أفراد من عائلة القصاص بطريقة وحشية طالت النساء والأطفال في خانيونس بدعوى مخالفتهم حظر التجول التي فرضته في غزة بسبب كورونا.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله عبر الساعات الماضي على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب عربية قوية، وخاصة أن هذه ليست المرة الأولى لوقائع اعتداء عناصر من حماس على الأسر الفلسطينية بطريقة وحشية.