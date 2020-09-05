إدارة تعليم الكبار في الرياض تعلن موعد التسجيل وشروط الحضور

أعلنت إدارة تعليم الكبار في تعليم الرياض⁩ عن التسجيل بمدارس تعليم الكبار ابتداءً من يوم غد الأحد ١٨-١ لمدة أسبوع للمرحلة الإبتدائية والمتوسطة وأسبوعين للمرحلة الثانوية،وعلى الراغبين التسجيل الحضور لمقر المدرسة من الساعة٦:٣٠مساء إلى الساعة ٩مساء مع مراعاة الآتي:

1-حضور الطالب فقط . 2-لبس (الكمامة). 3-استخدام القلم الخاص . 4-تعقيم اليدين . 5-الالتزام بالتباعد . مراعاة التوزيع الآتي : يوم الأحد تسجيل طلاب الصف الأول ( ب،م،ث) . يوم الاثنين تسجيل طلاب الصف الثاني (ب،م،ث). يوم الثلاثاء تسجيل طلاب الصف الثالث ( ب،م،ث)، وسيكون يوم الأربعاء والخميس لمن فاته التسجيل في الأيام المحددة.