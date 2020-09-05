التعليم تعلن جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة

أعلنت وزارة التعليم، السبت، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة للأسبوع الثاني.

وتضمنت جداول الحصص اليومية لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والأول والثاني والثالث المتوسط، والمرحلة الثانوية (المستوى الأول).

ويأتي ذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، فى بث مباشر من الساعة 3 ظ، ويُعاد طوال اليوم.

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) الأسبوع الثاني عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، فى بث مباشر من الساعة 3 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/ZZiH7qlRNb pic.twitter.com/w13mNgTF4c — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP pic.twitter.com/TbCZ22DiCe — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 5, 2020