#التعليم تعلن جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة

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الرياض - الوئام

أعلنت وزارة التعليم، السبت، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة للأسبوع الثاني.

وتضمنت جداول الحصص اليومية لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والأول والثاني والثالث المتوسط، والمرحلة الثانوية (المستوى الأول).

ويأتي ذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، فى بث مباشر من الساعة 3 ظ، ويُعاد طوال اليوم.