بلومبيرج: شركات طيران اتجهت إلى بيع اللوز والبيجامات بسبب خسائر كورونا

اتجهت بعض شركات الطيران إلى حيل غير تقليدية من أجل تعويض نزيف الخسائر التي لحقت بها جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأعلنت شركات طيران عالمية عن توصيل الطعام وبيع البياجامات والأثاث، وفقا لوكالة بلومبيرج.

وقال تقرير الوكالة الأمريكية إن شركات طيران تلقت حزم الإنقاذ الحكومية وقامت بإجراءات لخفض التكاليف، تبحث عن مصادر دخل جديدة لأنها تحرق الأموال في ظل توقف الأساطيل وبقاء الناس في منازلهم.

وأضاف التقرير أن شركات طيران الآن أصبحت تبيع أى شيء للتغلب على تداعيات الوباء، من الخضروات الطازجة إلى اللوز والبيجامات.

وتقوم شركة الخطوط الجوية كانتاس الأسترالية بتأجير إحدى طائراتها من طراز بوينج دريملاينرز للقيام برحلات مشاهدة المعالم السياحية فوق الغطاء الجليدي الجنوبي. وتستأجر رحلات «أنتاركتيكا» الطائرة والطاقم من كانتاس في سبع رحلات بين نوفمبر وفبراير. وتستغرق الرحلات ما بين 12 و 14 ساعة ، وتبلغ تكلفة مقعد درجة رجال الأعمال مع خدمة كاملة على متن الرحلة 7999 دولارًا أستراليًا (5850 دولارًا أميركيًا).

وباعت كانتاس أيضًا سلعًا تُمنح عادةً للمسافرين المميزين، بما في ذلك 10 آلاف مجموعة من البيجامات التي قالت إنها نفذت في غضون ساعات. وكانت حزم وسائل الراحة التي تبلغ قيمتها 25 دولارًا أستراليًا تقدم مجانًا للأشخاص في المقاعد الأمامية عبر الإنترنت وتحتوي على كريم اليد وأكياس الشاي وبسكويت الشوكولاتة واللوز المدخن، من بين أنواع أخرى من الحلوى على متن الطائرة، وقال متحدث باسم الشركة إن بعض التصميمات الداخلية للمقصورة، مثل طاولات الدرج من الدرجة الأولى، قد تُباع كتذكارات.

«إير نورث»، شركة الطيران تبلغ من العمر 43 عامًا والتي تقوم بربط يوكون الكندية النائية بمراكز مثل فانكوفر، اتجهت الآن إلى توصيل الوجبات إلى المنازل. وتشمل عروض القائمة فطيرة لحم البقر مقابل 9.00 دولارات كندية (6.88 دولارًا) ومجموعة مختارة من كعك الجبن مقابل 13.99 دولارًا كنديًا.

يمكن للعملاء طلب ما يصل إلى 20 من الوجبات المطبوخة مسبقًا والمجمدة في وقت واحد، ليتم توصيلها من قبل السائق في يوم العمل التالي. والوجبات متوفرة فقط في الأحياء الواقعة في شمال غرب مدينة وايت هورس وتبلغ تكلفة التوصيل 10 دولارات كندية.