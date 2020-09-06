أمانة جده ترفع 1898 سيارة تالفة وخربة خلال أغسطس

نفذت أمانة محافظة جدة، ممثلة في قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية، جولات ميدانية لرفع السيارات المهملة و الخربة بعد رصدها، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 1898 سيارة خربة وتالفة بعد رصدها.

وأكد المهندس الزهراني استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .