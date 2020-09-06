أمانة جدة تضبط 722 سيارة نقل مخالفة خلال أغسطس

نفذ قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية بجدة، جولات ميدانية مكثفة وتطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، لما تسببه من أضرار وازعاج أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء.

وأسفرت الجولات عن ضبط واحتجاز حوالي 722 ناقلة مخالفة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن هناك مخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة إلى ضخ المياه من قبل “الصهاريج” ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وأضاف “الزهراني”، أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة ولا تهاون في ذلك.

وتقدمت أمانة محافظة جدة، بالشكر للسكان على تعاونهم في القضاء على المخالفات البلدية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.