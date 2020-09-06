هيئة الاتصالات: أكثر من 15 مليار ريال صُرِفت على البنية الرقمية التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية

قال متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إ، البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة كورونا، مشيرًا إلى أن الدول التي تبنت التعليم عن بعد هي التي لديها بنية تحتية رقمية مميزة، والسعودية برئاستها لمجموعة العشرين هي من الدول الناجحة في مجال البنية التحتية الرقمية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن أكثر من 15 مليار ريال صُرِفت على البنية الرقمية التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أكثر من 3.5 ملايين مستفيد من البرامج الافتراضية.

وأشار إلى أن المملكة من أوائل الدول في استخدام تقنية الجيل الخامس، وبلغ عدد المدن والمحافظات التي وصلتها الخدمة أكثر من 35.