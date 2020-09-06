70 ألف جهاز حاسوب وشرائح إنترنت لذوي الدخل المحدود بمكة ومحافظاتها

أشرفت ⁧‫إمارة منطقة مكة المكرمة، ‬⁩على فريق عمل مكون من إدارات التعليم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فرع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحديد احتياجات طلاب وطالبات الأسر من ذوي الدخل المحدود في محافظات المنطقة لتأمين أجهزة الحاسوب لهم.

وبلغ عددها 70 ألف جهاز حاسوب وشرائح إنترنت لذوي الدخل المحدود من طلاب وطالبات محافظات ومراكز المنطقة.

وتعد هذه المبادرة استجابةً للحملة التي أطلقها أمير منطقة مكة ⁧‫الأمير خالد الفيصل،‬⁩ “تعلم عن بعد”، لدى تدشينه ⁧‫ملتقى مكة الثقافي‬⁩ كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟‬⁩