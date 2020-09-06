الخميس.. وزراء التوظيف والعمل لمجموعة الـ20 يناقشون الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل

يعقد وزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضيًا , الخميس القادم, لمناقشة تحسين سياسات العمل الحالية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيتناولون تمكين الشباب والنساء، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وسيجتمع الوزراء للبناء على الالتزامات في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في مارس واجتماع وزراء التوظيف والعمل في أبريل، حيث التزم الأعضاء بمناقشة تأثير جائحة كورونا المستجد ورصد انتعاش أسواق العمل التي بإمكانها ضمان تقدم جميع العمال ودعمهم بشكل كاف في عودتهم إلى العمل.

وبعد الاجتماع، سيعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، مؤتمرا افتراضيا لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع، إذ سيتم استقبال أسئلة الصحفيين والإعلاميين من الإعلام المحلي والدولي عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3OmLv7NqPUWFeNwJxbecr2jQtWUHwdRCmDLkiIAo–5UNFBLS1BKTVU5VFNaNlpXT1lJMUVGMUxVSS4u

وللمزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org.