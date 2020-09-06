آخر تطورات #كورونا عالميا.. البرتغال تتجاوز الـ«60 ألف» إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، سجلت البرتغال، الأحد 6 سبتمبر، 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل البلاد تتجاوز الستين ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي. وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرتغال إلى 60 ألفًا و258 حالة إصابة، من بينها 1840 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 3% تقريبًا. وتحتل البرتغال حاليًا المركز الثامن والأربعين عالميًا، على سلم الترتيب العام لتفشي وباء كورونا، وتأتي خلف هندوراس وأمام إثيوبيا. وفي الأثناء، بلغت حالات التعافي من فيروس كورونا في البرتغال 42 ألفًا و953 حالة شفاء، بنسبةٍ وصلت إلى 71.3% تقريبًا.