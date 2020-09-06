أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من 30 ألف م2 من حفر الشوارع

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام ٢٠٢٠ ، التي تهدف لإزالة الملوثات البصرية .

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري من خلال الكثير من الأعمال التي قاموا بها خلال الشهر الماضي في حاضرة الدمام، شملت إصلاح أكثر من (30.491) مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح (509) من محولات الكهرباء، وتنسيق وزراعة (122.397) شجرة ووردة، إضافة لإزالة (229) حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا مخالفا، وإصلاح (141) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وكذلك إصلاح (61.006) أمتار طولية من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة (318) لوحة دعائية مخالفة.

ولفت النظر إلى أنه من ضمن الجهود معالجة (113) من واجهات المباني والمحالّ، وإزالة (74) مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة (2.799) مترا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع (345) من الباعة الجائلين، وإزالة (138.580) مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح (20.696) عمود إنارة متهالكا، و معالجة واستبدال (14.666) حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل (858.055) مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (256) سيارة تالفة ومهملة.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة بوضع النفايات ومخلفات المباني وجميع مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها، كما دعا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز (940) أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.