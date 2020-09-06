مصر ومالطا تؤكدان على ضرورة وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الأحد، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأكد الجانبان خلال مباحثاتهما بوزارة الخارجية في القاهرة على أهمية العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ملائم للأزمة الليبية.

وتطرقت المباحثات للعلاقات الثنائية بين مصر ومالطا وتطورات الوضع على الساحة الليبية.

وفي سياق آخر، اتفق الجانبان على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين وتعزيز التعاون في مجال السياحة بعد احتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما تناولت المباحثات ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث شدد الوزيران على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من منظور شامل، والتوصل إلى حلول على مستوى إقليمي ودول.