منهم “حليمة بولند وفرح الهادي ودانة الطويرش” ..الكويت تبدأ التحقيق مع أول دفعة للمشاهير و”الفاشينيستات” في قضية غسل الأموال

بدأت النيابة العامة الكويتية التحقيق مع أول دفعة من المشاهير و”الفاشينيستات” المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.

وقال القبس الكويتية إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين يوم السبت بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة تكليف بالحضور للتحقيق في تضخم أرصدتهم.

ومن المتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خصوصا وأن هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها المتهمون وعددهم 5 أشخاص كدفعة أولى.

وأضافت الصحيفة الكويتية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع 8 من مشاهير السوشيال ميديا، و”الفاشينيستات” المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال، وهم فرح الهادي، حليمة بولند، نهى نبيل وزوجها، مريم رضا، دانة الطويرش، يعقوب بو شهري، جمال النجادة.