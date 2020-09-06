الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية ضد #الحلافي: “حاول خطف #المولد و#القرني”

تقدم نادي الاتحاد بشكوى رسمية ضد عبدالرحمن الحلافي، المشرف على نادي النصر، لتفاوضه مع اللاعبين فهد المولد وفواز القرني دون علم الإدارة الاتحادية، وفقا لما ذكره الإعلامي وليد الفراج.

ووفقًا لبرنامج “الديوانية”، تقدم النصر، بعرض رسمي إلى المولد، وزميله في الاتحاد، الحارس فواز القرني، حيث تم إغرائهما بالمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن النصر يحاول الحصول على موافقة المولد والقرني، قبل تقديم عرض رسمي إلى الاتحاد، لاستعارة النجمين الكبيرين، في البطولة الآسيوية.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، إن مجلس إدارة الاتحاد، سيتقدم بشكوى رسمية ضد عبدالرحمن الحلافي، المشرف على فريق الكرة بنادي النصر.