هيئة حقوقية: الحوثي فجر 810 منزلا في 17 محافظة يمنية

كشفت هيئة حقوقية مدنية عن أن ميليشيا الحوثي فجرت 810 منزلا في 17 محافظة يمنية، لمواطنين خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م.

وأفاد تقرير باسم”حطام وآلام”، للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، بأن محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى بعدد المنازل التي تم تفجيرها من قبل مليشيات الحوثي وتشريد الأسر منها وبلغت (149) منزلا، تلتها محافظة البيضاء بتفجير (124) منزلا، ثم محافظة إب بتفجير(120)منزلا.

وتوزعت بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي بالترتيب حسب عددها الموثقة على محافظات (حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة).

وأشار التقرير الحقوقي إلى تفجير وهدم وحرق أربعة منازل في محافظتي عدن وحضرموت من قبل فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي وتنظيم القاعدة ومسلحين قبليين.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.