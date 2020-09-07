أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتكون سحب رعدية على محافظات بدر والعيص ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا و حتى الساعة 8 مساءً.
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
المدينة المنورة- الوئام:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتكون سحب رعدية على محافظات بدر والعيص ووادي الفرع.