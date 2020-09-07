منتدى الرياض الاقتصادي: عدد السعوديين يقترب من 39 مليونًا في 2030

واصلت الدورة التاسعة من منتدى الرياض الاقتصادي سلسلة ندواتها الافتراضية، بمشاركة وحضور عدد من خبراء التنمية والافتصاد والبيئة في المملكة.

وانعقدت الأربعاء الماضي، ندوة “دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية”، أدراها عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الرويس وشارك فيها كل من عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، ورئيس جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة اليوسف والمستشار الجيولوجي مبارك سلامة.

وتناولت الندوة عددا من القضايا تم من خلالها استعراض التأثيرات البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجهها المملكة في مجال المحافظة على البيئة.

وقدم الدكتور سطام المعجل استعراضا للدراسة حدد فيها أهدافها ونتائجها، قائلاً: إن المملكة خطت خطوات إيجابية في مجال البيئة، إلا أنه بالرغم من ذلك لا زالت تعاني من المشاكل البيئية التي باتت تهدد الصحة العامة، حيث تجاوز حجم التلوث في بعض المناطق الحد المسموح، موضحا أن أهم مظاهر المشاكلات البيئية تتمثل في مياه الآبار الملوثة المخلفات الكيميائية والطبية الضارة، مخلفات مصانع الاسمنت، الزيادة السكانية السريعة للمدن، والصيد الجائر للثروة السمكية، ومياه الصرف الصحي، والرعي الجائر والتصحر.

وأضاف أن ازدياد عدد السكان يزيد من الضغوط على الاستخدام والاستثمار في الموارد الطبيعة ويزيد الطلب عليها، ويزيد من إنتاج النفايات وتدهور الأنظمة البيئية، مبينا أنه يتوقع وصول عدد سكان المملكة في (2030) إلى نحو (38.5) مليون نسمة، مبيناً أن معدل إنتاج النفايات الصلبة بلغ (16.44) مليون طن في (2017) والنفايات الطبية (53) ألف طن في (2016)، مشيدا بالمعالجات في مجال النفايات الصناعية الصلبة والطبية.

وأكد أن معدل انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والدقائق العالقة قد زاد وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قال المعجل إنه شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته (44%) من إجمالي الناتج المحلي في (2018)، ووفقا لأهداف الرؤية يفترض أن تصل هذه المساهمة إلى (65%) في العام (2030)، مثمناً في هذا الجانب دوره الفاعل في حماية البيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن شركة سابك استثمرت حوالي (3) مليارات ريال في أعمال خيرية عبر مبادرة نرتقي.

من جهة أخرى، أشارت الدكتور نورة اليوسف إلى أهمية التطرق إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما تتضمنه من أهداف ترتبط بالمحافظة على البيئة خاصة في الجانب المتعلق بالمملكة لمعرفة ما وصلت إليه في هذا الجانب.

وبين مبارك السلامة توافق مخرجات الدراسة مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة، قائلاً إن هناك حاجة لتحديث الدراسة لتشمل عدد من المواضيع ذات العلاقة بتلوث الهواء بسبب غاز الرادون وكذلك تلوث التربة الزراعية، مشيراً إلى أن الدراسة لم تتناول متبقيات الكيماويات في الخضروات والفواكه المستوردة من الخارج، مؤكداً أهمية ابتكار وسائل جديدة لمعالجة الآثار السالبة على البيئة.