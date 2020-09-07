عاجل.. “حقوق الإنسان”: رصدنا 164 حالة انتهاك في المملكة خلال عام

أعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت 164حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، خلال العام المالي 1440- 1441هــ.

وقالت نورة بنت محمد الحقباني، المتحدثة باسم الهيئة، إن الحالات المرصودة شملت العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، بالإضافة إلى حالات أخرى متنوعة.

وأفادت أن الهيئة رصدت عددًا من المخالفات أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصاتها التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات.

وأشارت إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.

وأضافت الحقباني أن الهيئة حضرت 70 جلسة محاكمة شملت 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وتابعت إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة.