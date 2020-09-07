“امانة الشرقية”: 786 جولة رقابية على الأسواق و960 بلاغا في يوم واحد

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 786 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية، ومساكن العمالة، أسفرت عن ضبط 20 مخالفة عدم التقييد بالتدابير الصحية والأنظمة البلدية، إضافة إلى 6 مخالفات تكدس.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بغسل وتعقيم وتطهير 908 مواقع في حاضرة الدمام بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، باستخدام 158043 لتراً من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7456 طناً من النفايات، وإزالة 3667 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

من جانب آخر استقبل مركز البلاغات الموحد في الأمانة 940 عدد 398 بلاغاً حول صيانة الشوارع، وأعمال النظافة في المرافق العامة، إضافةً إلى 20 بلاغاً بعدم التقييد بالاحترازات الوقائية ووجود زحام داخل الأسواق التجارية، إضافة إلى مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق العامة، بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، حرصاً على سلامة المجتمع.